Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı
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Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı

Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda envanter çalışması yapan 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, 2 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanının üzerine bastı.

03.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:19

Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı

BARTIN- Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda envanter çalışması yapan 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, 2 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanının üzerine bastı. Başyiğit, yılanın saldırısından son anda kurtuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sinop 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt ile birlikte milli parkta yeni projelerle ilgili inceleme yaparken, çalıların arasında bulunan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanının üzerine bastı. Büyük korku yaşayan Bölge Müdürü Başyiğit, yılanın saldırısından son anda kurtuldu. Yılan çalıların arasında gözden kayboldu.

Yılanın fotoğrafını çeken Hasan Başyiğit, boynuzlu engerek yılanı ile karşılaşmasını sosyal medya hesabından, "Bugün arazi incelemelerimiz sırasında, üzerine basarak geçtiğim, 'boynuzlu engerek' yılanını bu vesileyle tanımış oldum. Çok zehirli olan bu yılandan çok şükür kurtuldum. Daha sonra fotoğrafını çektim" sözleriyle paylaştı.

Büyük korku yaşadığı belirten Hasan Başyiğit, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün başlattığı Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projeleri kapsamında yapılan çalışmalarda boynuzlu engerek yılanının tespiti yapılarak veri tabanına girilmiştir. Bu yılan türünün tespit edildiği yerlerden birisi de Küre Dağları Milli Parkımız olmuştur. Son olarak bu milli parkımızda yaptığımız yürüyüş yolu yapım çalışmaları sırasında, ekibimiz ile birlikte yaptığımız denetimler sırasında bizzat kendim bu boynuzlu engerek yılanının üzerine bilmeden basarak geçtiğimi fark ettim. İncelediğimizde bunun boynuzlu engerek yılanı olduğunu ekipteki uzman arkadaşlarımız teşhis ettiler. Bu yılanın çok zehirli olduğunu fakat kendisini tehlikede hissetmediği sürece saldırmadığını bu vesile ile daha yakından tanımış olduk" dedi.

Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı

Kaynak: DHA

Manşet

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