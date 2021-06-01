Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
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Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'te sokağa atılan maskenin ipi boynuna dolanan kargayı boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Bitlis'te sokağa atılan maskenin ipi boynuna dolanan kargayı boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Bitlis merkeze bağlı TOKİ 2. Etap'taki bir ağaçta boynuna maske ipi dolanan kargayı gören vatandaşlar hemen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boynuna maske ipi dolandığı için mahsur kalan karga için itfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıktı. İtfaiye eri karganın boynuna dolanan maskeyi çıkardıktan sonra hayvanın yaşayıp yaşamadığına baktı. Karganın yaşadığını gören itfaiye eri, telef olmaktan kurtardığı kargayı doğaya saldı.

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, TOKİ 2. Etap'ta karganın ağaçta mahsur kaldığı bilgisini aldıklarını belirterek, "Olay yerine gittiğimizde karganın boğazına maske ipi dolandığı ve boğulmak üzere olduğunu tespit ettik. İtfaiye ekibimizin müdahalesi sonucu ağaçtan indirilen karganın boğazındaki maskeyi keserek doğaya saldık" dedi.

Mahalle sakinleri ise hemen olay yerine giden ve büyük bir hassasiyetle karganın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(Vahit Olcay/İHA)

Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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