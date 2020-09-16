Boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler
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Boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler

İZMİR'in Bornova ilçesinde 4 kişi, kuyumcu dükkanı işleten Ö.F.G.'nin (27) boynuna bıçak dayayıp, çantasında 250 bin lirayı gasbetti.

Boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler
16.09.2020 08:00 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:04

İZMİR'in Bornova ilçesinde 4 kişi, kuyumcu dükkanı işleten Ö.F.G.'nin (27) boynuna bıçak dayayıp, çantasında 250 bin lirayı gasbetti. Otomobille kaçarken kaza yapan şüphelilerden 1'i yakalanırken, paranın bir bölümünün de ele geçirildiği belirtildi.

Olay, 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ö.F.G., akşam saatlerinde 150 bin lira parayı yanına alarak dükkanı kapattı. Ö.F.G., buluştuğu kardeşi S.G.'den de 100 bin lira aldı. Toplam 250 bin lira nakit parayı sırt çantasına koyan Ö.F.G., evine gitti. Aracından inen Ö.F.G.'nin önü 4 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, "Ver lan çantayı" diyerek Ö.F.G.'nin boğazına bıçak dayadı. Yaşanan arbede sırasında Ö.F.G. boynundan yaralandı. Şüpheliler, hazırda bulunan plakasız beyaz bir otomobile binerek uzaklaştı.

Ö.F.G., aracına binerek şüphelilerin peşine düştü. Ancak şüpheliler izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan yaralanan Ö.F.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.KAÇARKEN KAZA YAPTILARŞüpheliler, Kemalpaşa Caddesi'nde plakasız otomobille giderken kaza yaptı. Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir fabrikanın önünde ağaca çarptı. Kazanın ardından 3 şüpheli kaçarken, B.H. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Gasbedilen paranın bir bölümü ele geçirilirken, polis, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Kaynak: DHA

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