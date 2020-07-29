Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinden sigara molası istedi Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Aracın içinden çıkar çıkmaz itfaiye ve 112 ekiplerinden sigara molası isteyen yaralı sürücü, bir süre sigara içtikten sonra ilk müdahaleye izin verdi.

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir sürücünün tiryakiliği herkesi şaşırttı. Sıkıştığı araç içerisinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan yaralı adeta canını hiçe sayarak 112 ekiplerinden sigara molası istedi. Yaralı şahıs bir süre sigara içtikten sonra ilk müdahaleye izin verdi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU MAHSUR KALDIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

İlginç olay Aydın-İzmir Karayolu Germencik Ortaklar yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Germencik istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyretmekte olan saban takılı bir traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen aracında sıkışıp mahsur kalan sürücü kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı araçtan çıkarıldı.

ARAÇTAN ÇIKAR ÇIKMAZ SİGARA YAKTI

Araçtan çıkar çıkmaz sigara yakan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri ağzından sigarasını alınca sigarasını içmek için görevlilere adeta yalvardı. Canını hiçe sayıp sigarasını içmeye devam eden yaralı sürücünün kendisine ilk yardım uygulamak isteyen 112 Acil Servis ekiplerinden de sigara molası istemesi herkesi şaşırttı. Sedye üzerinde de bir süre sigara içen şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAZEDENİN TİRYAKİLİĞİ PES DEDİRTTİ

Adeta can pazarının yaşandığı olayda kapanan karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazazedenin tiryakiliği adeta pes dedirtti.

Kaynak: İHA