Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu - Haberler
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Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Louisiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Rutledge Deas isimli şahsın "Engelliyim" yalanını söyleyerek evine çağırdığı hemşirelere bezini değiştirttiği öne sürüldü. Polis ekipleri, şikayet üzerine Deas'i gözaltına aldı. Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıkarılan Deas, tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde duyanları büyük şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. İddialara göre 31 yaşındaki Rutledge Deas isimli şahıs, engelli taklidi yaparak sosyal medyadan sağlık çalışanlarıyla iletişim kurdu.

Deas daha sonra sağlık çalışanlarına bezini değiştiremediğini söyleyip, evine davet etti. Bazı sağlık çalışanları, gencin durumuna acıyarak evine gitti ve bezini değiştirdi. Ancak şok eden gerçek, şikayet üzerine ortaya çıktı. Buna göre Deas aslında engelli değildi ve kadın sağlık çalışanlarının bezini değiştirmesi sonucunda kendini tatmin ediyordu.

Böyle sahtekarlık görülmedi! 'Engelleyim' diyerek hemşirelere bezini değiştirip, tatmin oldu

Polis ekipleri hakkında çalışma başlattığı Deas'ı kısa süre içerisinde yakaladı. Adamın bilgisayarında yapılan incelemelerde, bakıcılar ve hemşirelere atılmış çok sayıda mesaj bulundu.

Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıkarılan Rutledge Deas, geçtiğimiz Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Jefferson Parish Islah Merkezi'ne gönderildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Yorumlar (1)
Ahmet Korkmaz :Gel Türkiye'de yap aptal,adli kontrol şartıyla serbest kalırdın. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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