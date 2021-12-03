Boylarının kısalığı kız kardeşlerin yaşama bağlılığını engelleyemedi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de boyları kısa kız kardeşler Ayşe ve Özlem Kayırtar, yüzlerinden düşmeyen tebessümle ve yaşam azmiyle herkese örnek oluyor.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Özlem ve 29 yaşındaki kardeşi Ayşe Kayırtar, "engeller aşmak içindir" diyerek, engellerini yıllardır sosyal, kültürel ve sanatsal alandaki becerileriyle aşıyor.

Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 10 yıldır çalışan Ayşe Kayırtar, vatandaşlardan gelen randevu çağrılarını yanıtlıyor.

Düzgün diksiyonu ve güler yüzüyle dikkati çeken Ayşe, hayat enerjisiyle çevresinde çok seviliyor. Aldığı eğitimle su kabağı işlemesini de öğrenen Ayşe, evinde hazırladığı su kabaklarına sevgisini yansıtıyor.

İnternette bez bebek yapmayı öğrendi

Özlem Kayırtar da bir süre evde çocuk bakıcılığı yaptıktan sonra Kovid-19 salgınının başlaması ve astım hastası olması nedeniyle ara vermek zorunda kaldı.

Buna rağmen boş durmayan Özlem, internetten çocuklar için bez bebek yapmayı öğrendi. Hazırladığı bebekleri sosyal medya üzerinden satışa sunan Özlem, istediği talebi görmese de gayretinden vazgeçmiyor.

Evdeki işlerin tamamını yapan Özlem, çalışkanlığıyla ailesine büyük destek oluyor.

"Nefes alabiliyorsam ne mutlu bana"

Ayşe Kayırtar, AA muhabirine, 4 kardeş olduklarını, sadece ablası ve kendisinin boyunun kısa olduğunu söyledi.

İşin dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerle uğraştığını belirten Ayşe, bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Engellilerin hiçbir şey yapmadan hayatını karartmaması gerektiğini anlatan Ayşe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bir şeyler yapabiliyorsam, gülebiliyorsam, nefes alabiliyorsam ne mutlu bana. Eve kapanmaya gerek yok. Toplumun bizi görmeye alışması lazım. Dışarıda gezdiğimde bazen insanlar 'aaaa' diyerek bana bakıyorlardı. Bunu duymazlıktan geliyor, takmıyordum insanları. Halen de öyleyim. Kulaklık takarak gezmeyi çok severdim. Çünkü müzik sayesinde kötü yorumları duymuyorum. Bununla ilgili neden kendime negatif enerji vereyim ki."

"Pozitifliğimi babama borçluyum"

Sevgisini su kabağına işlediğini aktaran Ayşe, "Bence en büyük engel sevgisizliktir. Bugün pozitif enerjiye sahipsem en büyük etken ailemdir. Babam bizden hiçbir zaman utanmadı, sıkılmadı. Benimle çarşıya gelince elimi sıkı sıkı tutardı. Pozitifliğimi babama borçluyum." dedi.

İş görüşmesinde de kendisine engelli gibi davranmadıklarını ve işe alımının yapıldığını anlatan Ayşe, yöneticilerine teşekkür etti.

"Engelleri aşmaya devam edeceğim"

Özlem Kayırtar da boyunun hiçbir zaman kendisine engel olmadığını anlatarak, "Boyum çoğu yere yetişemedi ama yaptım. Engelleri aşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

71 yaşındaki baba Halim Kayırtar ise "Çocuklarımla gurur duyuyorum. Her işi yapabiliyorlar, her işi çözüyorlar. Hiçbir zaman onlara engelli demeyeceğim. Onların sayesinde ayaktayım. Tüm engellilerin gününü kutlarım ve onlara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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