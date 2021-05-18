Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
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Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Kovid-19 ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Sürücülere yönelik uyarılarda bulunan Bayar, "Kademeli normalleşme sürecine girdik. Sakın ola ki hijyen, mesafe ve maske kullanımından taviz vermeyin. rehavete kapılmayın. Bu salgından tamamen kurtulana kadar Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını tam olarak uygulayalım. Yolcularınızdan maske ve mesafeye uymayan olursa uyarın. Kurala uymamakta ısrarcı olursa aracınıza almayın." diye konuştu.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş ise toplu taşıma araçlarını her on günde bir dezenfekte ederek sürücülerin ve yolcularının sağlığına karşı koruyucu önlemler aldıklarını kaydetti.

Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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