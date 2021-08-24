Bostanlı sahile ölü balıklar vurdu
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Bostanlı sahile ölü balıklar vurdu

Bostanlı sahile ölü balıklar vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilindeki ölü balıklar korkuttu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilindeki ölü balıklar korkuttu. Balıklar yetkililer tarafından toplanırken, balıkların ölüm sebebi araştırılacak.

İzmir Bostanlı sahilinde ölü balıkların kıyı kesimine yakın bir bölgede toplanması korkuttu. Yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görülürken, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, su ve ölü balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi, ölü balıklar ağ yardımıyla topladı.

Öte yandan balık ölümlerinin, sudaki oksijen miktarının düşmesine bağlı olarak yaşandığı tahmin ediliyor.

"İLK KEZ KARŞILAŞTIM"

1,5 yıldır her gün sahile gelerek martıları beslediğini belirten Yavuz Gürgen isimli vatandaş, "Ben sık sık buraya geliyorum. Ancak ilk kez böyle bir durum gördüm. Bunun nedeninin araştırılmasını isterim" dedi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Bostanlı sahile ölü balıklar vurdu
Bostanlı sahile ölü balıklar vurdu
Bostanlı sahile ölü balıklar vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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