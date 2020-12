Boşta kalan öğrenci servisleri, sağlık çalışanlarına tahsis edildi

HATAY'da faaliyet gösteren üç öğrenci servisi şirketi, bir araya gelerek pandemi döneminde anlamlı bir kampanyaya imza attı. Şirketler, bünyelerindeki 300 servis aracını, son günlerde artış gösteren vakalara yetişmekte zorluk çeken sağlık personeline destek olmak için Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne şoförleri ile birlikte karşılık beklemeden tahsis etti. Araçlarla, sağlık personelleri vekaletinde evde tedavisi süren pozitif vakalara ilaçları taşınıyor.

Covid-19 salgın krizinin bir an önce son bulması için sağlık personeline destek verilmesi gerektiğini belirten öğrenci servisi yetkilisi Önder Dağkesen, "Pandemi sürecinde herkesle beraber aynı sıkıntıları yaşadık. Özellikle servisçiler olarak mart ayından bu yana zorluklar çektik. Bu sıkıntıları yaşamamıza rağmen, bugün devletimizin sağlık alanında taşıma ile ilgili, hastalarla buluşmalarıyla ilgili bir açık hissettik. Bununla ilgili şirketler olarak da bir karar aldık. Devletimizin yanında durmak adına, sağlık bakanlığımıza araçlarımızı tahsis ettik. Hastalarımıza daha hızlı ulaşılıyor, ilaçları daha hızlı veriliyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz devletimize araçlarımızı şoförleri ile birlikte bedelsiz olarak tahsis ettik. Pandemi sürecinde risk altında olabileceklerine rağmen arkadaşlarımız devletimizin yanında durmayı tercih etti. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatırız. Önemli olan burada hep birlikte hareket etmek. Hep birlikte bu duruma karşı güçlü durmak gerekiyor" dedi.'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'Bu zor süreçte devletin hizmetinde olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen servis şoförü Galip Altınöz ise, "Her zaman devletimizin yanında olmaya söz verdik. Her zaman da devletimizin yanında olacağız. Biz bir kampanya başlattık ve bu kampanyaya herkesi davet ediyoruz. Devletimiz bugünlerde biraz sıkıntılar çekiyor. İlaç dağıtımında baya bir sıkıntı vardı. Hastalarımıza ilaçlar saatinde yetişmiyordu hasta olan personel eksikliğinden dolayı biz de bu kampanyaya el verdik" dedi.'300 ARAÇLA HAZIRIZ'Servis şoförü Mehmet Aslan da bu zor süreçte ellerinden gelen destekleri vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Antakya'da, İskenderun'da birçok noktada araçlarımız çalışıyor. Şu an araçlarımızın bir kısmı görevde ve ihtiyaç halinde 300 tane aracımızla devletimizin yanındayız. Ne zaman ihtiyaç olursa da hazırız" diye konuştu.Ellerinden gelen her türlü desteği devletin yararı için vermeye hazır olduklarını söyleyen şoför Seyfettin Şibli de tüm sektörlerin bu zorlu süreci bir an önce atlatmak için ellerinden gelen desteği vermesini istediklerini söyledi.

Yaklaşık dört senedir öğrenci servisi şoförlüğü yaptığını belirten Fatma Arslan da bu süreçte devletin yanında olmaktan gurur duyduğunu ve bir an önce pandemi döneminin geçmesini diledi.

