Bosnalı Dağcılar Söke'nin coğrafyasına hayran kaldı

Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün misafiri olarak Türkiye'ye gelen Bosna Hersekli dağcılık kulübü üyeleri Söke ve çevresinin doğasına hayran kaldı. Priene Antik Kenti, Doğanbey ve Karina gibi kültürel ve doğal alanları gezen konuklar, Latmos (Beşparmak) dağında zirve tırmanışı yaptı.

Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'ne iade-i ziyarette bulunmak üzere Bosna Hersek'in 4. büyük şehri olan Zenika'da Dağcılık Faaliyeti yapan "Vedro"nun doğa gönüllüleri Söke'de bulunuyor. 17 eylül tarihine kadar Söke'de konuk olacak Bosna Hersek'li dağcılar Söke ve çevresini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Doğal yapısı, kayaların akıl almaz şekilleriyle film platolarını aratmayan, ayrıca çam ağaçlarıyla dolu yapısı ile MÖ 8 bin yıllık kaya resimleri ve tarihi objelere de ev sahipliği yapan Latmos'u gezen Bosna'lı dağcılar; hayranlıklarını gizleyemedi. Dağcılar tekerlek tepe olarak da bilinen Latmos'un zirvesine tırmandı.

Merkezi Söke'de olup Aydın ve İzmir'de de şubeleri bulunan Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün Başkanı Adem Gümüşsu; "Gizemi ve ihtişamı ile kendine hayran bırakan, Latmos olarak bilinen Beşparmak Dağı'nda başarılı bir zirve faaliyeti gerçekleştirdik. Faaliyetimize katılan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - AYDIN