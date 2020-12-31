SARAYBOSNA - Boşnak lider İzetbegovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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SARAYBOSNA - Boşnak lider İzetbegovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:05

Bosna Hersek'in en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek'in en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareler hakkında bilgi alan İzetbegovic, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğrafını seçen İzetbegovic, bu fotoğrafın son derece etkileyici ve sarsıcı olduğunu ifade etti.

"Yaşam" kategorisinde ise oyunu Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme" başlıklı fotoğrafı için kullanan Boşnak lider, "Bu fotoğraf, oylamaya sunulan fotoğrafların da gözler önüne serdiği türlü felaketlere rağmen hayatın bir şekilde devam ettiğini gösteriyor." dedi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafına oy veren İzetbegovic, "Bu fotoğrafı yalnızca Bosna Hersek ile alakalı olduğu için değil, aynı zamanda muhteşem bir kare olduğu için seçtim." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının başarılı bir çalışma olduğunu kaydeden İzetbegovic, bu yıl da oylamaya katılma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

SARAYBOSNA - Boşnak lider İzetbegovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SARAYBOSNA - Boşnak lider İzetbegovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SARAYBOSNA - Boşnak lider İzetbegovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SARAYBOSNA - Boşnak lider İzetbegovic AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic

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