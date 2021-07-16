Bosna Hersekli öğrenciler gönüllülük projesi kapsamında Türkçe öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bosna Hersekli öğrenciler gönüllülük projesi kapsamında Türkçe öğreniyor

Bosna Hersekli öğrenciler gönüllülük projesi kapsamında Türkçe öğreniyor
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersekli ilkokul öğrencileri, Türk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve ülkede faaliyet gösteren EMMAUS yardım kuruluşunun başlattığı eğitim projesi kapsamında Türkçe öğreniyor.

Bosna Hersekli ilkokul öğrencileri, Türk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve ülkede faaliyet gösteren EMMAUS yardım kuruluşunun başlattığı eğitim projesi kapsamında Türkçe öğreniyor.

Saraybosna Maarif Okulları Müdürü Sabri Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Türk Kızılay öncülüğünde, EMMAUS, IUS ve Maarif Vakfının ortaklaşa yürüttüğü bir gönüllülük projesi olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında her kurumun kendine ait sorumluluk alanları olduğunu anımsatan Kan, Maarif Vakfının bu sorumluluk alanlarından eğitimi üstlendiğini belirtti.

Saraybosna ve ülkenin farklı kantonlarından gelen yaklaşık 30 öğrencinin bir ay boyunca Maarif Okulları'nda eğitim gördüğünü aktaran Kan, "Hem A1 düzeyinde Türkçe dersleri işledik hem de bazı sosyal etkinlikler yaptık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin hazırladığı güzel etkinlikler öğrencilerin dikkatini çekti." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimin alışıldığı gibi ilerlemediği bir dönemde ve yaz aylarında olsa da projenin öğrencilerin ilgisini çektiğini kaydeden Kan, öğrencilerin uzun süredir yüz yüze eğitim alamadıklarını hatırlattı.

Hem Türkiye hem de Bosna Hersek'ten devlet destekli farklı kuruluşlar ve STK'ların gerçekleştirdiği bu çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarının altını çizen Kan, "Öğrencilerimizin yüzündeki o gülümsemeleri, o güzel yaklaşımları görünce biz de mutlu olduk. Türkiye Maarif Vakfı olarak Saraybosna'da en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu eğitimden bir aylık süreçte söz konusu öğrencileri de yararlandırdığımız için memnunuz." diye konuştu.

Kan, şimdiye kadar yapılan eğitimin diğer ayağının Türkiye ziyareti olduğuna işaret ederek, öğrencilerin, Türk Kızılay öncülüğünde Türkiye'yi ziyaret ederek orada çeşitli etkinliklere katılacaklarını söyledi.

Haftanın beş günü eğitim gören öğrencilerin, Türkçe seviyesi ve yaşlarına göre belirlenen iki gruba ayrıldığını bildiren Kan, söz konusu projenin, Bosna Hersek için bir ilk olduğunu ancak Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde benzer projelerin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Son dakika haber: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj uzmanlarına operasyon
Son dakika haber: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj uzmanlarına operasyon
Son dakika haberi! MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer...
Son dakika haberi! MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer...
Bakan Soylu, terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz
Bakan Soylu, terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Varank İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Kadir Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bosna Hersekli öğrenciler gönüllülük projesi kapsamında Türkçe öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:03:48. #1.16#

title