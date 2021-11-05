Bosna Hersek'teki el yazması eserler YEE desteğiyle katalog haline getirildi

Bosna Hersek'in Tesanj kentindeki kütüphanede Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle basılan El Yazma Eserler Kataloğu tanıtıldı.

Balkan ülkelerindeki Osmanlı'dan kalan el yazması eserlerin dijital koruma altına alındığı " Balkanlar'da Kültürel Mirasın Yeniden İnşası" projesi kapsamında taranan eserler katalog haline getirildi.

Tanıtım programında konuşan Tesanj Kütüphanesi Müdürü Almina Alagic, YEE'ye teşekkür ederek, el yazması eserlerin tarihe ışık tuttuğunu ve Türkiye'nin yardımları sayesinde yok olmayacaklarını ifade etti.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ise Bosna Hersek ile ortak tarihi bağlardan birinin el yazmaları olduğunu dile getirerek, bu tarz projelerle ortak geçmişin koruma altına alındığını söyledi.

Merkez Bankasının da destekleriyle yürütülen projede Bosna Hersek'te 2 bine yakın yazma eserin dijital ortama aktarıldığı belirtilirken, diğer Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Kosova'daki çalışmalarla toplamda 10 bin el yazmasının koruma altına alındığı kaydedildi.

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