Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Jovan Divjak toprağa verildi
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Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Jovan Divjak toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Vesna Besic - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Jovan Divjak toprağa verildi

Bosna Hersek Ordusu eski generallerinden Jovan Divjak, başkent Saraybosna'daki Bare Mezarlığına defnedildi.

Bosna Hersek Ordusu eski generallerinden Jovan Divjak, başkent Saraybosna'daki Bare Mezarlığına defnedildi.

Saraybosna'da 8 Nisan'da 84 yaşında vefat eden Sırp kökenli eski general Divjak'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı.

Cenazede yapılan konuşmada, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, Boşnaklarla ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden Divjak'ın cesur ve gururlu bir kişilik olduğu ifade edilerek, "Sevmedikleri ve nefret ettikleri zaman bile o başı yukarıda yürüdü." ifadesi kullanıldı.

Divjak'ın vefatı nedeniyle Saraybosna Kantonunda bir günlük yas ilan edildi.

Jovan Divjak kimdir?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 11 Mart 1937'de dünyaya gelen Divjak, Bosna Hersek ve Saraybosna'nın savunmasında önemli rol aldı.

Divjak, Belgrad Askeri Akademisinden mezun olduktan sonra çeşitli görevlerde bulundu. Savaş zamanında ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Silahlanan Sırplara karşı büyük mücadele veren Divjak, Sırbistan tarafından 1992'de Saraybosna'da eski Yugoslav ordusuna ait bir konvoya ateş açarak bazı askerlerin öldürülmesi olayıyla doğrudan bağlantılı olduğu gerekçesiyle suçlandı.

Divjak, aylarca süren hukuki mücadelenin ardından serbest bırakıldı.

"Bosna Hersek'i Eğitim İnşa Eder" organizasyonunun müdürü de olan Divjak, çok sayıda öğrenciye burs verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic

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