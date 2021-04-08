Bosna Hersek'in bağımsızlığı için mücadele eden önemli isimlerden eski general Divjak vefat etti
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Bosna Hersek'in bağımsızlığı için mücadele eden önemli isimlerden eski general Divjak vefat etti

Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'in bağımsızlığı için mücadele eden önemli isimlerden eski general Divjak vefat etti

Bosna Hersek Ordusu eski generallerinden Jovan Divjak, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek Ordusu eski generallerinden Jovan Divjak, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, Boşnaklarla ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden Sırp kökenli eski general Divjak'ın başkent Saraybosna'da vefat ettiği belirtildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, yayımladığı taziye mesajında, Divjak'ın zor zamanlarda iyi tarafı seçtiğini ve zorlukla mücadele ettiğini belirterek, "Yaptıklarıyla askeri onurun sembolü olmuştur. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Jovan Divjak kimdir?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 11 Mart 1937'de dünyaya gelen Divjak, Bosna Hersek ve Saraybosna'nın savunmasında önemli rol aldı.

Divjak, Belgrad Askeri Akademisinden mezun olduktan sonra çeşitli görevlerde bulundu. Savaş zamanında ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Silahlanan Sırplara karşı büyük mücadele veren Divjak, Sırbistan tarafından 1992'de Saraybosna'da eski Yugoslav ordusuna ait bir konvoya ateş açarak bazı askerlerin öldürülmesi olayıyla doğrudan bağlantılı olduğu gerekçesiyle suçlandı.

Divjak, aylarca süren hukuki mücadelenin ardından serbest bırakıldı.

"Bosna Hersek'i Eğitim İnşa Eder" organizasyonunun müdürü de olan Divjak, çok sayıda öğrenciye burs verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic

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