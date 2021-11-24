Boşanma kararı aldılar

Geçtiğimiz yıllarda evliliğinde yaşadığı krizi teknik direktör Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle çözen çift bu sefer yaşadıkarı krizi atlatamayarak boşanmaya karar verdi.

Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti. Isla'nın Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Caldirola'nın, kızını da alarak ülkesi Şili'de yayınlanan bir dans programına katılması Isla'yı bir hayli kızdırmıştı. Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'dan boşanma noktasına geldiği ancak son anda vazgeçtiği ifade edilmişti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dans yarışması iptal edilince ilişkilerini düzeltmişlerdi.

BİR TÜRLÜ MUTLU OLAMADILAR...

Program iptal olunca Şili'den İstanbul'a dönmek isteyen Caldirola'nın imdadına Emre Belözoğlu yetişmişti. Koronavirüs sebebiyle uçuş yasağına takılan Gala Caldirola, kızı ile İstanbul'a getirilip, öğrenci yurdunda karantinada kaldı. Belözoğlu, Isla'nın da ailesiyle birlikte karantinaya girmesi için izin aldı. Karantina hayatı Isla ve Gala'nın evliliğini de tamir etti.

"İLİŞKİMİZE MOLA VERDİK"

Tüm bunların ardından Fenerbahçe'den Falamengo'ya transfer olan Isla'nın eşi Gala ile ayrılığı ortaya çıktı. Ünlü çift, "Bir gün çift olarak birlikte bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğimiz aynı aşkla, bugün hala sahip olduğusmuz sevgiyi kaybetmeden ilişkimize bir mola vermeye karar verdik" diyerek ayrılığı duyurdu.

Çiftin önümüzdeki günlerde boşanacağı konuşuluyor.