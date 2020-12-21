Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esmanur Karadayı'yı sokak ortasında öldüren 26 yaşındaki Muhammet Karadayı daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Karadayı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Mescit Sokak üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki Muhammet Karadayı, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Esmanur Karadayı ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

KAÇMAK İSTEYEN EŞİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Saldırgan şahıs tartışma sırasında bir süre eşini tokatlarken, genç kadın olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Muhammet Karadayı yanında getirdiği silahı çıkararak kaçmak isteyen eşine 2 el ateş etti.

BAŞINA ATEŞ EDEREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Eşine ateş ettikten sonra aynı silahı kendisine doğrultan Karadayı başına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Esmanur Karadayı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Muhammet Karadayı ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Karadayı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.