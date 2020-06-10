Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
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Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

1 ay önce Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden ve sonrasında 7 yıllık eşinden boşanan Buket Aydın, günler sonra ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Oldukça keyifli görünen Aydın, kuralları ihlal ederek maske takmadı.

10.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:49

Buket Aydın, geçtiğimiz Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşandı. İki radikal kararı peş peşe alan isim, önceki gün Nişantaşı'nda maskesiz görüntülendi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Salgın nedeniyle bir süredir görüntülenmeyen Buket Aydın, Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Sıcak havalara uygun olarak çiçek desenli bir elbise ve sandalet tercih eden Aydın'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşarak yürüyen Aydın, muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı.

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe saydı

MASKE TAKMADI

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin başında maske kullanım zorunluluğu geliyor. Ünlü sunucu Buket Aydın ise bu kuralı ihlal ederek Nişantaşı'nda yürürken maske takmadı.

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe saydı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Kaynak: Snob Magazin

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