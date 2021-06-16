Boşandığı eşi ve 2 kızını öldürdü, 3 kez müebbet hapsi istendi

ERZURUM'da boşandığı Gülçin Karabiyik (50) ile kızları Burçin (25) ve Cansu Arslan'ı (17) tabancayla vurarak öldüren Raci Arslan (44) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

ERZURUM'da boşandığı Gülçin Karabiyik (50) ile kızları Burçin (25) ve Cansu Arslan'ı (17) tabancayla vurarak öldüren Raci Arslan (44) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Arslan hakkında eski eşini öldürmekten müebbet, kızlarını öldürmekten de 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Olay, geçen yıl 6 Aralık'ta, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Fabrika Önü Sokak, Özbağ 3 Sitesi'nde meydana geldi. Raci Arslan ile evinde kaldığı boşandığı Gülçin Karabiyik arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Raci Arslan, tabanca ile önce Gülçin Karabiyik'ı, ardından da kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürdü. Olayın ardından kaçan Raci Arslan, Mahallebaşı semtinde polisler tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak yakalandı. Raci Arslan, gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi süreci tamamlanan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İDDİANAME HAZIRLANDIRaci Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Raci Arslan'ın eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.OĞULLARI, OLAYI ANLATTIİddianamede, çiftin hayatta kalan çocuklarının ifadelerine yer verildi. Ferdi (15) ve Emrecan Arslan (17) ilk ifadelerinde ekmek almak için markete gittiklerini, bu nedenle olayı görmediklerini anlattı. Dayılarına teslim edilen iki kardeş, yakınlarına ikinci kez ifade vermek istediklerini söyledi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde avukat huzurunda ifade veren kardeşler, babalarının olaydan bir gün önce akşam saatlerinde evde televizyon izlemek istediğini, ancak annelerinin kumandayı vermediğini belirtti. Çıkan tartışmada babalarının annelerine birkaç tokat attığını aktaran iki kardeş sabah uyanınca hep birlikte kahvaltı ettiklerini, ama babalarının katılmadığını ifade etti. Öğleye doğru babalarının annelerine evi temizlemesini istediğini, annelerinin ise, "Temizlemiyorum bu evi, zaten çıkacağım bu evden" cevabını verdiğini, babalarının da "Benim eşyaları bırakın gidin" diye karşılık verdiği, iddianamede yer aldı.Ferdi-Emrecan kardeşler, eşyaları toplamaya başlayan annelerine ablalarıyla birlikte yardım etmeye başladıkları, bunun üzerine babasının "Hepinizi öldürürüm" demesi üzerine anne ve büyük ablaları Burçin'in kaçarak girdikleri salonun kapısını kilitlediklerini söyledi. Kardeşler olay anını şöyle anlattı: "Diğer ablamız Cansu kendisini yatak odasına kapattı. Biz de banyoya gizlendik. Babamız bir anda belinden gri gümüş renkli bir tabanca çıkardı. Koşarak salonun kapısını kırdı. Annemize 3 el ateş etti. Ablam Burçin'e de 3 el ateş etti ve oradan çıkarak tekme ile yatak odasının kapısını kırarak içeriye girdi. Cansu'ya da 3 el ateş etti. Babam hemen üzerini giyerek evden çıktı."'POLİSLERİ TAHRİK EDEREK KENDİMİ ÖLDÜRTMEYE ÇALIŞTIM'Raci Arslan ise ifadesinde, kızlarının ve eşinin kendisine sürekli hakaret içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü. Olaydan sonra silahıyla kaçarak olay yerinden ayrıldığını, amacının intihar etmek olduğunu savunan Arslan, "Bir türlü kendimi öldürmeye cesaret edemedim. Polisleri tahrik ederek kendimi onlara öldürtmeye çalıştım. Ancak polisler beni öldürmedi" dedi.

Sanığın önümüzdeki günlerde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin