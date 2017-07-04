Borussia Mönchengladbach, Ginter'i Kadrosuna Kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, 23 yaşındaki Matthias Ginter'i renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Alman defans oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirilirken mukavelenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.



Alman basını, Borussia Mönchengladbach'ın Ginter için Borussia Dortmund'a 17 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.



2014'ten beri Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Ginter, takımıyla geçen sezon 42 maçta forma giymişti.