Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 3,38 3,20 5,62
Erbosan 67,85 64,30 5,52 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|3,38
|3,20
|5,62
|Erbosan
|67,85
|64,30
|5,52
|Otokar
|116,90
|112,70
|3,73
|Kron Telekomünikasyon
|16,60
|16,05
|3,43
|İpek Doğal Enerji
|2,77
|2,68
|3,36
|Koza Altın
|21,68
|21,06
|2,94
|TAV Havalimanları
|19,56
|19,20
|1,87
|Aksa Enerji
|3,83
|3,77
|1,59
|Çemtaş
|4,48
|4,41
|1,59
|Banvit
|13,04
|12,86
|1,40
|Türk Hava Yolları
|8,31
|8,23
|0,97
|Trakya Cam
|4,20
|4,16
|0,96
|Metro Holding
|1,18
|1,17
|0,85
|Turkcell
|11,79
|11,70
|0,77
|Trabzonspor Sportif
|2,78
|2,76
|0,72
|Akbank
|9,93
|9,86
|0,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,57
|10,50
|0,67
|Aselsan
|21,62
|21,48
|0,65
|Bim Mağazalar
|65,35
|64,95
|0,62
|Vakıflar Bankası
|6,62
|6,58
|0,61