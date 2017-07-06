Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 3,38 3,20 5,62 Erbosan 67,85 64,30 5,52 Otokar 116,90 112,70 3,73 Kron Telekomünikasyon 16,60 16,05 3,43 İpek Doğal Enerji 2,77 2,68 3,36 Koza Altın 21,68 21,06 2,94 TAV Havalimanları 19,56 19,20 1,87 Aksa Enerji 3,83 3,77 1,59 Çemtaş 4,48 4,41 1,59 Banvit 13,04 12,86 1,40 Türk Hava Yolları 8,31 8,23 0,97 Trakya Cam 4,20 4,16 0,96 Metro Holding 1,18 1,17 0,85 Turkcell 11,79 11,70 0,77 Trabzonspor Sportif 2,78 2,76 0,72 Akbank 9,93 9,86 0,71 Alcatel Lucent Teletaş 10,57 10,50 0,67 Aselsan 21,62 21,48 0,65 Bim Mağazalar 65,35 64,95 0,62 Vakıflar Bankası 6,62 6,58 0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)