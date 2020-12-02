Borsa caiz mi? Diyanete göre Katılım bankası caiz mi? Altın hesabı caiz mi? Kasko caiz mi?

Bazı durumlar için merak edilen caiz mi sorusu, günlük hayatta en çok borsa, katılım bankası ve altın hesabı için merak ediliyor. Peki, caiz ne demek? Caiz değildir ne demek? Caiz olmayan şeyler arasında borsa, katılım bankası, altın hesabı ve kasko yer alıyor mu?

Caiz kelimesi İslam adına oldukça değerli bir kelimedir.Bu kelime birçok şeyi çağrıştırdığı gibi pek çok anlama da gelir. Din büyükleri caizin kelime anlamı nı ve nelerin bu kategoriye girdiğini yada girmediğini sık sık araştırır. Peki, caiz ne demek? Caiz olmayan şeyler nelerdir?

CAİZ NE DEMEK?

Caiz, İslami terim. Efâl-i mükellefin'dendir.

Yapılmasında veya terkinde dinî yönden hiçbir mahzûru bulunmayan, yani, mükellefin yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu işlerdir. Oturmak, yemek, içmek, uyumak gibi... Mübah olan bu gibi işlerin ne yapılmasında sevab vardır, ne de terkinde günâh vardır.

İslam dininde inanan kişinin gerçekleştirmesine (yapmasına) Allah tarafından izin verilen fiillere verilen isimdir. Her ne kadar sözcük köken bakımından bir İslam dini terimi olsa da Türkçede "yapılmasına izin verilen" manasında hem dinî hem de dinî olmayan şekilde kullanılmaktadır. Sözcük olarak mübâh Arapça kökenlidir.

CAİZ DEĞİLDİR NE DEMEK? CAİZ OLMAMAK NE ANLAMA GELİR?

Caiz değil kelimesi birçok anlam barındırmaktadır. Caiz değil mekruh, haram, küfür, sahih değildir, itibar edilmez anlamları taşımaktadır.

CAİZ OLMAK NE ANLAMA GELİR?

Caiz olmak ve caizdir kelimeleri ise bir iş veya olay karşısında işlenmesinde ve yapılmasında sakınca bulunmamak anlamı taşımaktadır.

CAİZ MİDİR NE DEMEK?

Bir olayın ve durumun caiz olup olmadığını anlamak için soru olan "Caiz midir?"e cevap olarak caizdir veya caiz değildir yanıtları verilir.

BORSA CAİZ Mİ?

İslami ölçülere göre helal bir işle uğraşan bir ticari merkezin veya müessesenin ortağı olmak şeklinde tanzim edilmiş olan senetlerinden satın almak bir anlamda kar ve zararına ortak olmak anlamına geldiği için dinen sakıncalı değildir.

Borsadaki hisseleri bloke edecek ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dinen sakıncalıdır. Ve insanı aldatmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürür. Böyle bir faaliyet masum bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye giremez. Temel itibariyle dine aykırı ticaret yapan müessese ve kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, yine tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak caiz değildir.

Bu manada günümüzde borsanın temelini oluşturan hisse senedi alım-satımına iki farklı yönden bakılmaktadır:

1. İmal edilmesi, ticarî hizmeti caiz olan bir konu ile meşgul bulunan bir şirketin hisse senedini alarak ona ortak olmak. Şüphesiz bu tasarruf caizdir. Alan, şirketin malvarlığına hissesi nispetinde ortak olur, kâr ve zararına katılır, dilediği zaman da hissesini başkasına satabilir.

2. Ait olduğu iktisadî değerden bağımsız değer kazanıp kaybeden bir hisse senedini eldeki parayı değerlendirmek, değerini korumak, iniş çıkışları gözeterek para kazanmak maksadıyla alıp satmak ki, borsadaki alışverişler daha çok bu ikinci maksada yöneliktir. Bu manada borsaya yatırım yapmak tam olarak değilse de biraz kumara, piyangoya benziyor. Gerçek değerin üstünde ve dışında kâğıtların pahalanıp ucuzlamasına sebep oluyor. Ekonomiye ve üretime önemli bir katkısı olmaksızın paralar kazanılıyor ve kaybediliyor. İşte bu bakımdan borsada soruda geçen ifadesiyle "oynamayı" her yönüyle makbul bir ticaret olarak değerlendirmek çok zor. (Hayrettin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, s. 265, İst. 1999)

KATILIM BANKASI CAİZ Mİ?

İslam'ın getirmiş olduğu genel finans, iktisat ve ticaret esaslarına aykırı olmamak kaydıyla kâr-zarar ortaklığı adı altında yürütülen kurumsal ya da bireysel ticari işlemlerde ve bu işlemler sonucunda elde edilen kârın katılımcılar arasında paylaşılmasında dinen bir sakınca yoktur.

Belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kâr hesaplarına para yatırmak ve iştirakçilerine vermiş oldukları kâr payını almak caizdir. Kâr payı oranlarının, banka faizlerine yakın veya eşit olması söz konusu işlemi faize dönüştürmez. Ancak İslam'ın genel muamelat esaslarına uymayan faiz gibi işlemler ise hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir.

Sonuç olarak, katılım bankaları kâr-zarar ortaklığı hesaplarında topladıkları paraları yukarıda maddeler halinde yer verilen işlemler ve benzeri yöntemlerle işletiyorlarsa, o takdirde onların dağıttıkları kârları almak caizdir. Aksi takdirde caiz olmaz. Öte yandan katılım bankalarının icra ettiği işlemleri araştırmak ise bu bankalarla iş yapan kişinin kendi sorumluluğundadır.

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ALTIN HESABI CAİZ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı "Altına yatırım yapmak haram değildir," dedi.

Nedenlerini ise şöyle açıkladı:

" Kural olarak bedeli peşin olarak ödenerek ve herhangi bir faiz uygulanmadan, bir kuruluştan altın veya döviz alım-satımı yapmak caizdir."

Bigpara'nın sorusuna cevap olarak Diyanet, bankalarla işlemlerin de nasıl dine uygun yapılabileceğinin yanıtı verdi:

"Buna göre bankalarının satışa sunduğu altını o günkü altın kuru üzerinden satın almak suretiyle paranın altına endekslenmesinden sonra bu altının bankaya emanet olarak bırakılması, daha sonra istenildiği vakit yeni kur üzerinden tekrar bankaya satılması caizdir."

KASKO CAİZ Mİ?

Kasko, faize benziyor. Çünkü kasko şirketine 100 lira ödeyip bazen 200 lira alabiliyorsun. Arabanı 1000 liraya kasko yaptırıyorsun fakat ağır bir kaza sonucu arabanın kullanılmaz olması durumunda kaskodan 20-30 bin lira alabiliyorsun. İşte bu faize benziyor.

Burada bizim dikkat etmemiz gereken şudur. Hiçbir konu benzerliklere bakarak halledilemez. Şimdi bir Müslüman ile bir kâfir yan yana gelseler dış görünüşleri itibariyle birbirlerine benzeyen tarafları mı çok olur, benzemeyen tarafları mı? Tabii ki benzeyen tarafları: İkisinin de iki eli, iki ayağı, iki gözü vs. vardır. Şimdi bizler bu benzerliklere bakarak mı birine kâfir diğerine Müslüman diyoruz? Hayır, ikisi arasındaki farka bakıyoruz, benzerliklere değil! Benzerliklere bakarak hareket edenler "alışveriş de tıpkı faiz gibidir" diyenlerin konumuna düşerler. Hâlbuki Allah alım satımı helal faizi haram kıldığına göre demek ki ikisi aynı şeyler değildir. Hiç kimse anında ödemek üzere borç almaz; ama bedelini hemen ödemek üzere bir mal/eşya alabilir. İşte bu farktan ötürü alım satım helal, faiz haramdır.

Bir de şuna dikkat edelim: Parasını faize yatırmak isteyen herhangi bir kişinin parasını gidip de bir kasko şirketine yatırdığı vaki midir? Hiç böyle bir şey olur mu? Ya kumar oynayan bir kişi belki kazanırım diye gidip de kaskoya para yatırır mı? Böyle bir şey mümkün mü?

Bir insan Allah'a güvenmediği için mi kasko yaptırır? Hâşâ hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmez böyle bir şey! Bu, bir yardımlaşmadır. Yarın benim başıma bir şey gelirse bana yardım edilecek. Ben almazsam bir başkası alacak. Bunun bir başka kolaylığı daha var: Kaza yapan iki araç sürücüsünün birbirleri ile kavga etmeden sakin sakin oturduklarını görüyoruz. Neden? Çünkü hasarlarını ödeyecek kasko şirketleri var da ondan. Öyle olmasa ne yapar bu iki kişi? Kavga ederler. Bazı kimselerin araçları kaza yapmadığı halde yapmış gibi göstererek haksız yere kaskodan para aldıkları da malumdur. Fakat bu gibi yanlış davranışlara bakılarak da hüküm verilemez. İnsanın olduğu yerde bu gibi yanlışların olmaması mümkün müdür? İnsanlar Allah'ın apaçık ayetlerine karşı ne gibi yanlış tavırlar içindeler?

Sonuç olarak kasko yaptırmakta herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.