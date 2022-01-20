Bornova 2021'de kültür etkinlikleri ile renklendi

Bornova Belediyesi, 2021 yılında birbirinden renkli etkinlikler, kurs, tiyatro ve sergilerle pandemiye rağmen Bornovalılara dolu dolu bir yıl yaşattı. Tedbirlere uyularak düzenlenen etkinlikler Bornovalılara moral oldu.

İZMİR (Bültenler) - Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Her zaman vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Kısıtlamalarda online sürdürdüğümüz aktivitelerimize normalleşme sürecinde yüz yüze devam ettik. Bu kapsamda 45'i online olan 146 etkinlik gerçekleştirdik. Böylece Bornovalıların daha çok hayatın içinde yer almasını sağladık" dedi.

Fiziki ve sosyal yatırımların yanında kültür ve sanat alanındaki etkinliklerle de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Bornova Belediyesi, 2021 yılında da hız kesmedi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl içinde düzenlenen14'ü yüz yüze olmak üzere 27 panel ve söyleşiyle Bornovalılar alanlarının uzmanlarıyla bir araya geldi. 4'ü online olan 14 etkinlikle sanat ve bilim dünyasının unutulmaz isimleri ile önemli tarihi olaylar anıldı. Milli Bayramlar, özel gün ve haftalar kapsamında 25 konser, tören ve gösteri gerçekleşti. Bunların 13'ü pandemi nedeniyle online yapıldı. Ayrıca Bornova Belediyesi, 9 ayrı resim ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yaparken, 12'si Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na ait olmak üzere 17 oyun sahnelendi. 2'si online 7 belgesel ve film gösterimi etkinliği yapıldı. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik 7'si internet üzerinden 13 atölye çalışması gerçekleşti.

Bornovalılar etkinliklerde buluştu

İzmir Enternasyonal Fuarı, Golden City Awards 2021ve Travel Turkey'e katılım sağlanırken, 'Kadın Emeği Pazarı', '2.Bornova Kitap Günleri' ile 'Yeni Yıl Hediyelik Eşya Günleri' düzenlendi. Bornova Belediyesi gezici matematik ve sağlık etkinliklerini de vatandaşlarla buluşturdu. Nostaljik Açıkhava Sinema Günleri ve Yaz Konserleri ile Bornovalılara açık havada eğlenme fırsatı sundu.

Tuna Kiremitçi, İdil Biret ve Sevil Atasoy gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Kitap Günleri'ne 70 yayınevi katılırken 237 yazar okurlarıyla biraraya geldi. 402 imza günü ve toplam 101 atölye, konser, dinleti ve dans gösterisi gerçekleşti.

Her alanda eğitim

Bornova'nın kültür kenti kimliğini ortaya çıkaran etkinliklerin yanında eğitim alanında da hız kesilmedi. Dijital Sınıf ve Belgem ile öğrencilerin yanında yer alınırken, bilim eğitimleriyle de çocuklara bilim sevgisi aşılandı. Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarında da vatandaşların boş zamanlarını değerlendirereksanata yönelmesi sağlandı. Kurslarda eğitim alan bin 321 Bornovalı, eğitimler sonunda sahneye çıkmanın ve eserlerini sergilemenin heyecanını yaşadı.Ayrıca Bornova Belediyesi bünyesinde yer alan 7 kitaplığa 325 yeni üye eklenirken, bin 292 yeni kitap raflardaki yerini aldı.

Çocuklar özel organizasyonlar

Minik Bornovalılar için de farklı projeler gerçekleştirildi.Bornova Belediyesi, resim ve Satranç yarışmaları ve tatil etkinlikleri hazırlayarak çocukları tiyatro ve atölyelerde buluşturdu. Kitap okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için de çocuk kitabı yazarlarını miniklerle buluşturdu.

Tarihi mekanların ziyaretçileri artıyor

İzmir'de yaşamın 8 bin 500 yıl önce Bornova'da başladığını kanıtlayan buluntuların ortaya çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi bir yıl içinde 5 bin 364 kişiyi ağırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e ilk baktığı yer olan Belkahve'de bulunan Ata Anı Evi'ni bir yıl içinde 5 bin 189 kişi ziyaret etti.

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