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BORDÜR TAŞINA ÇARPIP TAKLA ATAN ARAÇ, REFÜJE SAVRULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bordür taşına çarptıktan sonra havalanıp takla atarak refüje savruldu.

ISPARTA (DHA) - Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bordür taşına çarptıktan sonra havalanıp takla atarak refüje savruldu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Sav beldesinde meydana geldi. Antalya istikametine ilerleyen Bahattin Çelik'in kullandığı 07 AUK 197 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bordür taşına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka tarafı havalanan ticari araç taklalar atarak refüje savruldu. Kazada sürücü Çelik ile araçtaki Burak Can Çelik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıların tedavisi devam ediyor.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak refüje savrulduğu görülüyor.

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