Borç yapılandırması nedir? Hangi borçlar yapılandırılacak? 2021 borç yapılandırma kanunu kabul edildi mi?

AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamayla gündeme gelen borç yapılandırma kanunu mecliste kabul edildi. Peki borç yapılandırması nedir? Borç yapılandırma kanunu nedir? 2020 Borç yapılandırma kapsamındaki borçlar nelerdir?

AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamayla gündeme gelen borç yapılandırma kanunu mecliste kabul edildi. Kanuna göre TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri, trafik cezaları, emlak vergisi ve vergi cezalarının da içinde bulunduğu geniş bir kapsam için yapılandırma gerçekleşecek. Peki borç yapılandırması nedir? Borç yapılandırma kanunu nedir? 2020 Borç yapılandırma kapsamındaki borçlar nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BORÇ YAPILANDIRMASI NEDİR?

SGK borcunuzu ödeyememiş ya da Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmış olabilirisiniz. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

2020 BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

- Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

- Trafik, seçim, nüfus para cezaları

- Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları

- Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları

- Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları

- Haksız alınan destekleme ödemeleri

- Kaynak kullanımı destekleme fonu

- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları

- Madenlerden alınan devlet hakkı

- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar Yapılandırmadan faydalanmak

- Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları

- İl özel idarelerine olan borçlar

- Emlak vergisi

- Çevre temizlik vergisi

- İlan ve reklam vergisi

- Su, atık su, katı atık ücretleri

- Yol katılım payları

- Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri

- TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri

- KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları

- İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar

- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları

- Kalkınma ajanslarının il özel idareleri

- Belediye ve sanayi odalarından olan alacakları

- Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları

İLK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.