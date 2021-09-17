Ayağının biri kaza sonucu kesilen köpeğe dört yıldır okul bahçesinde bakıyorlar

Ölmek üzere olan köpeğe gözleri gibi bakıyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık dört yıl önce bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve bir ayağı kesilen köpeğe Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde yaptıkları kulübede bakıyorlar.

Bandırma'da yaklaşık 4 yıl önce meydana gelen kazada yaralanan ve ayağının bir tanesi kesilmek zorunda kalarak ampute edilen köpeğe okul öğrencileri sahip çıktı.

'Boncuk' adını verdikleri köpeği tedavi ettirip okula getiren ve bakımını üstlenen Fen Bilimleri ve Okul Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü Danışman Öğretmeni Serkan Alkaç, bir ayağı kesilen köpeğe protez bacak taktırmak istediklerini ve bununla ilgili gerekli paranın öğretmenler ve öğrencilerden toplandığını ancak protez bacağın takılmasının mümkün olmadığını öğrendiklerinde üzüldüklerini ifade etti.

Boncuk'a dört yıldır okul bahçesinde bakıldığını ve tüm giderlerinin kendisi ve okul öğrencileri tarafından karşılandığını belirten eğitimci Alkaç, "Öğrencilerimizden birisinin veterinere yavru bir köpek bıraktığını ve bacağının da kırık olduğuna dair bir bilgi edindik. Bununla ilgili okul olarak ne yapabileceğimizi sordular bana. Biz de öğrencilerimizle kendi aramızda ne yapabiliriz şeklinde konuştuk. Nasıl bir yardım yapabiliriz diye düşündük. Bir ekip oluşturup, kulüp kurduk. Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü koyduk adını. Daha sonra veteriner ile görüştüğümüzde maalesef can dostumuzun ampute edilerek yaralı bacağının kesilmesi gerektiği söylendi. Öğrencilerimiz tabi bunu duyunca çok üzüldüler. Daha sonra köpeğimizin bacağı alındıktan sonra bakımı, hayata devam edebilmesi için maliyeti nedir diye kendi aramızda bir konuşma yaptık. Bacağı maalesef yavru iken 5-6 aylıkken alındı. Biz önce kendisine bir yuva açıp buraya aldık kendisini. Daha sonra röntgen filmlerini İstanbul'daki bir üniversiteye gönderdik. Oradan sonuçları bekledik. Bu arada öğrencilerimizde büyük bir zevkle maddi sorunları çözdüler. Gerek kendileri harçlıklarından verdi. Gerekse veliler bağışta bulundu. Ama maalesef ampute edilen bacağın yerine takılabilecek bacak ile rahat edemeyeceğini, üç bacakla daha rahat yaşayabileceğini sadece ihtiyacı olanın sevgi olduğunu söylediler bize. O günden bugüne kadar yaklaşık 4 yıldır öğrencilerim ve biz maddi manevi köpeğimizin bakımını üstlendik. Rahatsızlandığında veteriner çağırıyorlar. Seviyorlar, sevgilerini gösteriyorlar" diye konuştu.

Dört yıldır 'Boncuk' u çok sevdiklerini ve severek baktıklarını belirten okul öğrencisi ve Kulüp Üyesi Ömer İriş ise, Boncuk un yalnız kalmaması için okul önünde açlıktan bitkin düşen ve 'Ateş' ismini verdikleri Köpeğinde bakımını üstlendiklerini açıkladı. Küçük hayvansever İriş "Boncuk bizden önce okulumuza gelmiş. Biz de önceki öğrenciler gibi onun bakımını üstlendik ve kendisine büyük bir zevkle bakıyoruz. Bundan 2,5 yıl öncesine kadar Boncuk tek başına yaşıyordu. Bir gün bahçeye bir sokak köpeği daha geldi. Adını "Ateş" koyduk. Onu da alıp bakmaya başladık. Böylece hem Boncuk yalnız kalmadı hem de bir sokak hayvanını daha kurtarmış olduk" dedi.