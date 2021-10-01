Bomba iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu, programında Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığını söyledi.
Haberler.com'un YouTube kanalında Haber Bahane'nin sunuculuğunu yapan Gökay Kalaycıoğlu, Uçankuş TV'deki Hayatın İçinden programında Seda Sayan'ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
ARALARINDA 15 YAŞ VAR
Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı. Kalaycıoğlu, şimdilerde Star TV'de program yapan Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladığını söyledi. Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan'ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.
EVLİLİĞİ 7 AY SÜRMÜŞTÜ
43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.
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