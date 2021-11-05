Bomba iddia: Oyuncu Sinem Kobal ikinci kez hamile

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Lalin adını verdikleri bir kız çocukları olan çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan haberler e göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece kızıyla zaman geçiren Sinem Kobal, ikinci kez hamile. 3 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun erkek bebek beklediği de ileri sürüldü. Çiftten gündeme bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir cevap gelmedi.

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