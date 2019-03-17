Bomba İddia: İntihar Eden Avril Lavigne'in Yerine Benzeri Geçti!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Avril Lavigne'in öldüğü ve yerine kendisine çok bezeyen başka bir kişinin geçtiği iddia edildi.

ŞARKI SÖYLEMEYİ ÖĞRETTİ

Bu dudak uçuklatan şehir efsanesine göre olaylar şöyle gelişti. Kanadalı şarkıcı şöhrete kavuştuktan çok kısa bir süre sonra yani 2003 yılında öldü. Onun yerine ise Melissa Vandella adlı bir başka genç kız geçti. Lavigne ile kendisine ikizi kadar benzeyen Vandella, tanıştılar ve kısa sürede arkadaş oldular. Hatta Lavigne onu stüdyoya götürüp nasıl şarkı söylemesi gerektiğini bile öğretti. Ondan sonra da Vandella, Avril Lavigne'in yerine geçti. Sahneye çıktı, ödül törenlerine katıldı, kırmızı halıda yürüdü.

İDDİALARA GÖRE İNTİHAR ETTİ

Bu iddiayı savunanlara göre Avril Lavigne, hayatındaki en önemli kişi olan büyükbabasının ölümünden sonra hayata daha fazla tutunamadı ve kendi canına kıydı. Ondan sonra da Melissa Vandella, Avril Lavigne olarak hayatını sürdürmeye başladı. Hatta Lavigne'in plak şirketi de bu gerçeği bildiği halde açıklamadı ve Melissa Vandella ile çalışmayı sürdürdü. Bu tuhaf iddiaların ortaya atılma nedeni ise Avril Lavigne'in uzun süredir gözlerden uzak yaşaması. Bir dönem evlilikleri, boşanmaları, şarkılarıyla hep gündemde olan Lavigne, 2015 yılından beri eskisi kadar ortalarda görünmüyor. Aslında bunun bambaşka bir nedeni var. Lavigne o dönemden bu yana Lime hastalığı ile mücadele ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle de daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürüyor.