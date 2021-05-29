Bomba aşk iddiası: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la ilişki yaşıyor
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Bomba aşk iddiası: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la ilişki yaşıyor

Bomba aşk iddiası: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la ilişki yaşıyor
Snob Magazin / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 ya büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin yavru aslanı beslerken çektirdiği fotoğrafı aşk iddiasını güçlendirdi.

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

AŞK İDDİASINI GÜÇLENDİREN KARELER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle besledi. İkilinin çektirdiği fotoğraflar aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

Bomba aşk iddiası: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la ilişki yaşıyor

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLARDI

Öte yandan Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında yayınlanan ve sadece 4 bölüm süren Yüzleşme dizisinde rol almıştı.

Aşk yaşadıkları konuşulan çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan

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Bomba aşk iddiası: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la ilişki yaşıyor - Haberler Magazin
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