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Bolu'ya il müdürü olarak atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bolu'ya il müdürü olarak atandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cemal Keskin, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne atandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cemal Keskin, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne atandı. Keskin için Düzce'de veda yemeği düzenlendi.

Düzce'de başarılı çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdür yardımcısı Cemal Keskin, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne atandı. Uzun bir süre Düzce'de görev yapan Keskin için çalışma arkadaşları ile veda yemeği düzenledi. Gerçekleştirilen veda yemeği programına müdürlük personellerinin yanı sıra Düzce İl Müdürü Ercan Öztürk'de katılım sağlayarak, Keskin'e yeni görev yerinde başarılar diledi. - DÜZCE

Bolu'ya il müdürü olarak atandı

Bolu'ya il müdürü olarak atandı

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