Bolu Valisi: Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek
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Bolu Valisi: Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek

29.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ev partilerine baskın yapılacak" açıklamasının ardından, uygulamaya dair ilk duyuru Bolu'dan geldi. Yılbaşında Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Valilik'te basın toplantısı düzenledi. Yılbaşının Kovid-19 tedbirleriyle ilgili ciddi handikap olarak durduğunu söyleyen Ümit, "Bu bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülke ve ilimiz genelinde gerekli tedbirler alındı. İl merkezi ve ilçelerin tamamında 251 ekipten oluşan 1350 emniyet personeli, jandarma bölgemizde ise 332 ekipten oluşan 1008 personel iş başında olacak." dedi.

'VİLLA, DAĞ EVİ VE YAYLALAR TAKİP EDİLECEK'

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının tam anlamıyla uygulanacağını vurgulayan Vali Ümit, şöyle devam etti: "İnsanlar ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklasınlar. Yılbaşında özellikle toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerek. En çok bulaşma noktalarından biri, ev ziyaretleri ve toplu alanlardır. Maske, mesafe ve hijyen şartlarından hiçbir şekilde taviz vermeden dikkatli olmamız gerek."

Bolu Valisi: Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek

Vali Ahmet Ümit, villa, dağ ve yayla evi gibi alanları da takip edeceklerini vurgulayarak "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak. Mutlaka yasal tedbirler orada alınır ve uygulanır. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

Bolu Valisi: Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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