BOLU Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildi
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BOLU Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildi

Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildiDUBAİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Hakan Bahçeci, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

31.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:20

Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildi

DUBAİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Hakan Bahçeci, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Hakan Bahçeci, Dubai'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Özel uçakla Türkiye'ye getirilen Bahçeci'nin cenazesi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bahçeci için, Elmalık köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılanlar, maske taktı, ve sosyal mesafe kuralına uydu. Köy mezarlığında kılınan namazın ardından Bahçeci'nin cenazesi toprağa verildi. Bahçeci'nin cenaze namazına yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı ve vatandaşlar katıldı.

BOLU Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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