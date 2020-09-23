Zift yüklü tanker otomobile çarptı, Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı
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Zift yüklü tanker otomobile çarptı, Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı

23.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:18

Düzce'de devrilen zift yüklü tankerin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken kaza sebebiyle Bolu Dağı'nda ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Düzce'de D-100 kara yolunda devrilen zift yüklü tankerin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Bolu Dağı'nda ulaşım çift yönlü kapatıldı.

OTOMOBİLE VURDU

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde seyreden Savaş İlçin yönetimindeki 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker kontrolden çıkarak orta bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tanker bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Sürer idaresindeki 14 NA 604 plakalı otomobile vurdu.

Zift yüklü tanker otomobile çarptı, Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı

ULAŞIM KAPATILDI

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki Cemile Ular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yola dökülen zift nedeniyle kara yolunun Bolu istikameti Abant, Düzce yönü de Kaynaşlı'dan trafiğe kapatıldı. Kara yolları ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Zift yüklü tanker otomobile çarptı, Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı
Zift yüklü tanker otomobile çarptı, Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları (1)
G: AZICIK YAVAŞ GİTSEYDİN DEVİRMEZDİN O TIRI. . .
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