Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

AA / Murat Ataseven - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde otomobilin bariyerlere saplanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

İSTANBUL (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde otomobilin bariyerlere saplanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Recep Y. idaresindeki 66 AAS 182 plakalı otomobil, Karanlıkdere mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Arife ve Tevdiye Y, polis, jandarma, sağlık ve kaza kırım ekiplerince güçlükle kurtarıldı.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
AA / Murat Ataseven - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı - Haberler
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