Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
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Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Beşkavaklar mahallesi Necdet Gören caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Temel idaresindeki 06 ROF 14 plakalı otomobil, bir yemek firmasında kurye olarak çalışan Emrah Çınar (33) yönetimindeki 14 NB 468 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Çınar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralı Çınar'ın kalbinin durduğunu belirledi. Dakikalarca kalp masajı yapılan Emrah Çınar ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının kazaya başka bir aracın sebebiyet verdiğini ifade etmesi üzerine bölgedeki KGYS kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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