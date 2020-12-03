Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı

03.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:15

Bolu'da, trafik ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali ve kent merkezinde kış lastiği denetimi yaptı.

Bolu'da, trafik ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali ve kent merkezinde kış lastiği denetimi yaptı.

Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ve kent merkezindeki değişik noktalarda gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi.

Lastik derinlik ölçme kumpasıyla yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1,6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetimlerin de sıklaştırıldığını belirterek, kış lastiğini taktırmayan sürücülerin lastiklerini bir an önce taktırmalarını istedi.

Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı
Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı
Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı
Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

İlgili Haberler

Midyat'ta yapılacak olan kütüphanenin temeli atıldı
Midyat'ta yapılacak olan kütüphanenin temeli atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Bülent Arınç Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Beyonce Enes Batur Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 13:15:29. #1.15#
title