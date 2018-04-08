Bolu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen biri bebek 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen biri bebek 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çaydurt Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Evci (28) evini dumanların kapladığını görünce camları açarak evde bulunan eşi Ebru, annesi Fatma ve 10 aylık oğlu Muhammed Eren Evci'yi uyandırdıktan sonra evden çıkararak sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine eve gelen Acil Servis ekipleri, 4 kişilik ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiğini belirleyerek ambulansa taşıdı.
Gazdan etkilenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanelerde tedavileri süren aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.