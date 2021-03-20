Bolu'da karaçam tohumu üreten orman köylüleri hem doğaya hem aile bütçelerine katkı sağlıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde topladıkları kozalaklardan karaçam tohumu üreten orman köylüleri, hem doğaya hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde topladıkları kozalaklardan karaçam tohumu üreten orman köylüleri, hem doğaya hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce Gürpınar köyünde vatandaşlara katkıda bulunmak ve karaçam tohumlarını toprakla buluşturmak için yıl başında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda istihdam edilen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu orman köylüleri, kasalarla topladıkları kozalakları üretimin olmadığı tavuk kümeslerine getiriyor.

Burada kozalakları belirli sıcaklıkta bekleterek açılmalarını sağlayan köylüler, eleme usulüyle ayırdıkları karaçam tohumlarını Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne teslim ediyor. Ekiplerce alınan tohumlar, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

"Çevremizi güzelleştirmeye ve yeşilleştirmeye çalışıyoruz"

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, AA muhabirine, ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için gençleştirme çalışmaları yaptıklarını, bunun temelinde de tohum üretiminin yer aldığını ifade etti.

Kış mevsiminde sıcak ortamlarda kozalaklardan çıkardıkları tohumları baharda toprakla buluşturduklarını anlatan Bıyıklı, "Tohumlar, özellikle yanan sahalarda ve üzerinde tohum ağacı olmayan açık alanlarda değerlendiriliyor. Çevremizi güzelleştirmeye ve yeşilleştirmeye çalışıyoruz. Bunu orman köylülerimizle yapıyoruz. Köylümüze de geçim kaynağı oluyor." diye konuştu.

Çevreyi elde ettikleri tohumlarla güzelleştirdiklerini ifade eden Bıyıklı, "Seben ve Göynük tarafında yarı kurak bölgelerimizde yeşillendirme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Mevsim şartları el verdiği ölçüde ağaçlandırma yapıyoruz. Bahar döneminde havalar kurak giderse, zaman zaman fidanlarımızı dikemiyoruz. Zamanla yarışıyoruz, fidan dikim mevsimi sınırlı." dedi.

Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan da tohumlarla büyük bir orman varlığı elde edilmeye çalışılacağını, bu faaliyetleri desteklediklerini kaydetti.

"İnşallah dünyayı yeşerteceğiz"

Orman köylüsü Metin Keskin ise belirli ısı verilerek açılan kozalakların 7 günde tohumlarını döktüğünü anlattı.

Kümeslerde 7 ton kozalak işlediklerini belirten Keskin, "Diğer çevreden gelen kozalaklarımız da var. Hem ülkemize hem köyüme katkı sağlamak için bu işe başladık. İnşallah dünyayı yeşerteceğiz, ilk önce Göynük'ten başladık." dedi.

Ev ekonomisine ve ormana katkı sağlamak için çalıştığını belirten Rafiye Açıkgöz de yeşili ve doğayı çok sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz