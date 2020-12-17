Çalınan otomobil Karabük'te bulundu
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Çalınan otomobil Karabük'te bulundu

17.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:58

Bolu'da, sahibinin anahtarı üzerinde bırakarak evine gitmesi sonucu çalınan otomobil Karabük'te bulundu.

Bolu'da, sahibinin anahtarı üzerinde bırakarak evine gitmesi sonucu çalınan otomobil Karabük'te bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Özer, otomobilinin evinin önünde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek otomobilin Karabük istikametine gittiğini belirledi.

Ekipler, çalınan otomobili Karabük'te bulurken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler S.D. ile E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Süleyman Özer, gazetecilere, aracını evinin önüne park ettiğini belirtti.

"Aracın kapıları açıktı, anahtarı da üzerindeydi." diyen Özer, "Eve girip çıkacaktım, o yüzden anahtarı üzerine bırakmıştım. Çalınmış. Arabayı hemen buldular. Polis ekiplerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çalınan otomobil Karabük'te bulundu
Çalınan otomobil Karabük'te bulundu
Çalınan otomobil Karabük'te bulundu
Çalınan otomobil Karabük'te bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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