Bolu'da "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında denetim yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bolu'da

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüleri durdurarak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.

BOLU (İHA) - Bolu'da polis ve jandarma ekipleri "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüleri durdurarak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Bolu'da, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" temalı emniyet kemeri kampanyası kapsamında Anıt Park Kavşağı'nda emniyet kemeri denetimi yapıldı. Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un da katıldığı denetimde sürücüler tek tek durdurularak, emniyet kemeri takılması konusunda uyarıldı.

Trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı uygulamada, sürücüler denetimlerden memnun olduklarını belirtti. - BOLU

Bolu'da Bir Hareketine Bakar kampanyası kapsamında denetim yapıldı

Bolu'da Bir Hareketine Bakar kampanyası kapsamında denetim yapıldı

Bolu'da Bir Hareketine Bakar kampanyası kapsamında denetim yapıldı

Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış

Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış

 Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı

Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı

 Markette bıçaklı şahıs paniği

Markette bıçaklı şahıs paniği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title