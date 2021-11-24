Bolu'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" Kutlandı

BOLU (Habermetre) - 24 Kasım Öğretmenler Günü ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenlediği salon programı ile devam etti.

Bolu BİLSEM'de düzenlenen programa; Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Yüceer, daire müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmalarıyla devam etti.

Öğretmenlere her alanda ihtiyaç duyulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal'i, öğrencilerini yetiştirmek uğruna şehadete yürüyen öğretmenlerimizi ve bizlere emek veren tüm hocalarımızı saygıyla minnetle yad ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın ve tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Pandeminin eğitime etkisine dikkat çekerek, öğretmenlere büyük görev düştüğünü ve Belediye olarak her desteğe hazır olduklarını dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlerimizin başarılı olması için Bolu Belediyesi olarak, her zaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve tüm öğretmenlerimizin yanındayız" dedi.

"ÖĞRETMENLİĞİ HER ZAMAN EN KUTSAL MESLEK OLARAK GÖRÜYORUM"

Törende konuşma yapan Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, "Öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı gün, sevginin ve saygının zirveye ulaştığı bir gündür. Öğretmenlerin eğitim- öğretim hayatının başlangıcından sonuna kadar tesir etmediği hiçbir alan yoktur, bugünlere kadar gelinen noktada öğretmenlerimizin emekleri vardır. Şimdi gençlerimiz çok daha akıllı ve her konuda fikir sahibi olan bir öğretmen gerçekten, vatanına, milletine bağlı, milli şuurda insanlar yetiştirebilir. Ben öğretmenlerimize güveniyorum. Yapmış oldukları mesleği her zaman en kutsal meslek olarak görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle; başta Büyük Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hepinizin gününü tebrik ediyorum" dedi.

ŞİİR, ŞARKI, ORATORYO VE TİYATRO GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ

Şerife Bacı Anaokulu öğrencileri tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin akabinde Behiye Baysal İlkokulu Emekli Müdürü Kemal Ersan tarafından Emekli olan öğretmen adına duygusal bir konuşma yaptı.

Ardından Bolu Fen Lisesi Edebiyat Bölümü öğrenci ve öğretmenlerinin düzenlediği oratoryo ve "uzaktan eğitim" isimli kısa tiyatro gösterimi gerçekleşti. Düzenlenen gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni ve alkış topladı.

"EMEKLİ ÖĞRETMENLERE HİZMET ŞEREF BELGESİ VERİLDİ"

Meslek hayatları boyunca görevlerini layıkıyla yerine getirerek öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için büyük çaba gösteren emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini veren Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, emekli olan öğretmenleri yaptıkları hizmetlerden dolayı tebrik etti.

DÜZENLENEN YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen, ilkokul, ortaokul, liseler ve öğretmenler arası düzenlenen şiir, kompozisyon, resim, anı, Türk Mutfağı yemek ve tatlı yarışmalarında ödül almaya hak kazanan öğrenci ve öğretmenlere hediye takdim töreni gerçekleştirildi.

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER YEMİN ETTİ

Program, Stajyerlik dönemleri biterek mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, masa üzerinde bulunan Şanlı Bayrağımızın üzerine ellerini koyarak yemin etmelerinin ardından sona erdi.

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