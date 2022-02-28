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2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki gencin cesedi, gölet kapağında bulundu.

BOLU (AA) - Bolu'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki gencin cesedi, gölet kapağında bulundu.

Merkez'e bağlı Yumrukaya köyünde 26 Şubat'tan beri Hasan Demir'den haber alamayan aile yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Afad'ın desteğiyle ormanlık alanlar ile dere yatağında arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sürerken Bolu Belediyesi itfaiyesine Yumrukaya Göleti'nde ceset görüldüğü ihbarı geldi.

Bölgeye giderek botla arama yapan itfaiye ve AFAD ekipleri, köprü altında kapakların bulunduğu noktada cesede ulaştı.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin 2 gündür kayıp Demir'e ait olduğu belirlendi. Haberi alır almaz olay yerine gelen aile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Hasan Demir, Jandarma, AFAD, Bolu, Güncel, Haberler

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