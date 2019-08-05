BOLU Çin'den Bolu'ya gelin geldi

Çin'den Bolu'ya gelin geldi

Bolu'da, Ahmet Serhat Süngü (24), dil öğrenmek için gittiği Çin'de tanıştığı Ji Wang (24) ile evlendi. Bolu'da yaşayacak çiftin nikahı ve düğünü Türk adetlerine göre yapılırken, gelin düğünde oyun havası oynadı.

Bolulu Ahmet Serhat Süngü İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için Çin'e gitti. Ahmet Serhat Süngü, Çin'de bir restoranda Ji Wang ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan çift daha sonra birbirine aşık oldu. 1 yıl boyunca süren ilişkinin ardından genç çift evlenmeye karar verdi. Ji Wang ve Ahmet Serhat Süngü Bolu'da düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahı Cuma günü Bolu Belediyesi Nikah Dairesi'nde kıyıldı. Ji Wang'ı Türkçe bilmemesi nedeniyle nikah memurunun soruları, tercüman tarafından Çince'ye çevrilerek aktarıldı. Nikahın ardından genç çifte Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Nikahın ardından konuşan Ahmet Serhat Süngü, 1 yılı aşkın Çin'de birlikteliğimiz oldu. Daha sonra bugün bu birlikteliğimizi evlilikle perçinledik. Şu an için Türkiye'de yaşayacağız. Daha sonrası için Çin'de mi olur Türkiye'de mi olur Bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. diye konuştu.

Ji Wang ise, Çin gelenekleri ile Türk gelenekleri birbirine benziyor. Benim içimde biraz uhde kaldı. Burada kız tarafı olmadığı için bazı şeyler kız tarafı tarafından hazırlanacaktı. Ailem Çin'de olduğu için pek yardımcı olamadık. Biz burada hazırlık yapamadık. dedi.

Çin'deki düğün adetlerden bahseden Wang, Çin'de kız almaya gidildiği zaman kapıda çok para vermek gerekiyor. Kapının açılması için çok fazla para verilmesi gerekiyor. Evlenmeden önce çok fazla misafir gelir, onları ağırlarsın. Bizim aile bağlarımız geleneklerimiz Türkiye ile çok benziyor. diye konuştu.

Bolu'yu çok beğendiğini söyleyen Wang, Çin'den geldikten sonra 4-5 gün İstanbul'da kaldık, sonra Bolu'ya geldik. Bolu İstanbul'a göre çok güzel bir yer. Yaşamaya müsait bir yer. Trafik yok, insan az. Bolu'yu daha çok sevdim. dedi.

OYUN HAVASI OYNADI

Genç çiftin düğünleri ise dün akşam Karaçayır Parkı'nda açık havada gerçekleşti. Düğüne damadın akrabaları ve yakınları katıldı. Ji Wang'ın ise yalnızca bir akrabası düğüne katılabildi. Genç çift ilk danslarının ardından oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kaynak: DHA