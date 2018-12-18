Bolu Belediye Başkanı Yılmaz: Gölcük'te Tek Ağacın Bile Kesilmesi Mümkün Değil

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı'nı dünya turizminde hak ettiği yere ulaştıracaklarını, ağaçların arasında küçük orman evleri yaptıklarını belirterek, "Gölcük'ün doğal dokusuna zarar verilmesi, tek bir ağacın bile kesilmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi.

Bolu Belediyesi olarak kentin doğa, sağlık ve spor temalarıyla turizm şehri olması hedefiyle yıllardır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Alaaddin Yılmaz, 'Gölcük Tabiat Parkı Projesi'nin de bu kapsamda hayata geçirilen projelerden olduğunu söyledi. Projenin, Gölcük'ün doğal dokusuna zarar vermesinin mümkün olmadığını kaydeden Yılmaz, "2004 yılından bugüne önce altyapı ile ilgili tüm projelerini gerçekleştiren belediyemiz, vizyon projeleriyle de Türkiye'nin yaşanabilir kentler sıralamasında ilk 10'da yer alan Bolu'yu dünyanın yaşanabilir 10 şehri arasına sokmak, bir dünya şehri oluşturmak için çalışmaktadır. Gölcük Tabiat Parkı Projesi, 2012 yılında o dönemdeki adıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Gölcük uzun vadeli gelişim planına uygun olarak hazırlanmıştır. 'Tabiatın kalbi' Bolu'nun cazibe noktalarından biri de Gölcük'tür. Gölcük'ü bir Türkiye markası olarak dünya turizminde hak ettiği yere ulaştıracağız ve turizmde bir dünya markası haline getireceğiz" diye konuştu.

'AKSİNİ İDDİA EDENLER BOLU'YA İHANET EDİYOR'

Planlı ve programlı çalışma yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca farklı vesilelerle belirttiği gibi 'Asıl olanın bu zenginliklere ve güzelliklere sahip çıkarak, koruyarak, kollayarak, hakkıyla değerlendirmek' olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de ve dünyada örnekleri mevcuttur. Planlı ver programlı bir çalışma yürütüyoruz. Tamamen göl alanı dışında, titizlikle yapılan kontroller sonucunda hiçbir ağaca zarar vermeyecek şekilde tespit edilen yerlerde, ağaçların arasında küçük orman evleri yapıyoruz. Dünyanın en hassas, en çevreci projelerinden birini hayata geçirdik. Bölgede bulunan tüm ağaçların da Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altında olduğunu herkes bilmektedir. Gölcük'ün doğal dokusuna zarar verilmesi, tek bir ağacın bile kesilmesi kesinlikle mümkün değildir. Aksini iddia edenlerin derdi başkadır; başka emelleri, arzuları vardır ve Bolu'ya ihanet etmektedir. Türkiye'nin de göz bebeği olan bu doğa harikasını korumak ve sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdadır" dedi.

GÖLCÜK TABİAT PARKI PROJESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne, 2012 yılında, 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık'ta ihale yapılmıştı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosu'nun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş insanı Kurtuluş Tokcan, aylık 116 bin TL teklif vererek, kazanmıştı. Söz konusu ihale tepki çekmişti. Bu nedenle kentte birçok protesto eylemi gerçekleştirilmişti. Tepkilerin ardından ihale iptal edilmiş, işletmenin ve inşaatın Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına karar verilmişti.

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Kaynak: DHA