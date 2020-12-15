Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi! Tanju Özcan kaç yaşında, nereli?
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi! Tanju Özcan kaç yaşında, nereli?

15.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:21
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi! Tanju Özcan kaç yaşında, nereli?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sık sık farklı nedenlerden dolayı gündeme gelmektedir. CHP Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi! Tanju Özcan kaç yaşında, nereli?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. 2011 yılında CHP milletvekili seçilen Tanju Özcan daha sonra Bolu Belediye Başkanı seçildi. İşte detaylar...

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan (12 Aralık 1973, Bolu), Türk avukat ve siyasetçi. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimleri'nde partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Bolu Belediye Başkanlığına seçildi.

Erken yaşamı ve kariyeri

12 Aralık 1973 tarihinde Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Bolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerini sürdürdü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi! Tanju Özcan kaç yaşında, nereli?
Tanju Özcan

Siyasi kariyeri

Milletvekilliği

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyesiydi. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

Belediye Başkanlığı

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Partisi CHP'den Bolu Belediye Başkanı olarak aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devraldı. Milletvekilliğinden istifa etti.

Özel hayatı

Evli ve bir çocuk babası olup, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

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