KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesinin Gıda İhtisas Üniversitesi olmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Ilık, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret ederek, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi hakkında görüştü.

Kentte bulunan işletmelerin yüzde 21'nin gıda ve yüzde 7'sini tarım ve hayvancılık sektöründe olduğunu belirten Ilık, şunları kaydetti:

"Proje ile ilimizde süt ve süt ürünleri başta olmak üzere yerel gıda ürünleri, tarım ve hayvancılık alanında bilimsel çalışmalar yürütülecek, firmaların ve sektörlerin gelişimi desteklenecek. Bölgemizin kalkınmasında özellikle etkili olan ana gıda sektörü süt ve süt ürünleridir. Kırklareli, Marmara Bölgesi'nin süt ihtiyacının yüzde 30'unu karşılamaktadır. Bunun yanı sıra, et ve et ürünleri, arıcılık, arı ürünleri, bağcılık ve üzüm ürünleri de bölgemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Kırklareli Üniversitesi ile çiftçilerin, imalatçıların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kooperatiflerin daha yakın işbirliği içinde çalışması, kente özgü ürünlerin hem kalitesinin geliştirilmesi hem de yerel markalar ile coğrafi işaretler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır."

Rektör Şengörür de çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.