Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar, Emet ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar, Emet ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden Uçar'a, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner tarafından ilçede gerçekleştirilen devlet ve belediye yatırımları hakkında bilgiler verildi. Yeni projeler değerlendirildi.

Belediye Ziyaretinde bulunan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar'a Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından, belediye olarak yürütülün çalışmalar hakkında sunum yapıldı, çalışmalar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından ziyaret sonrası Başkan Yardımcısı Uçar'a, günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin dokulu olduğu halı, yöresel heybe, İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına basılan bez flama takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı