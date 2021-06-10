Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti

Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar, Emet ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar, Emet ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden Uçar'a, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner tarafından ilçede gerçekleştirilen devlet ve belediye yatırımları hakkında bilgiler verildi. Yeni projeler değerlendirildi.

Belediye Ziyaretinde bulunan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar'a Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından, belediye olarak yürütülün çalışmalar hakkında sunum yapıldı, çalışmalar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından ziyaret sonrası Başkan Yardımcısı Uçar'a, günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin dokulu olduğu halı, yöresel heybe, İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına basılan bez flama takdim etti. - KÜTAHYA

Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti
Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti
Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti
Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti
Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel...
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel...
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Tan Taşçı Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bölge Koordinatörü Bilal Uçar Emet ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:01:32. #1.13#

title