Boğaziçili öğrencilerin platformu dünya liglerinde transferlerde kullanılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boğaziçili öğrencilerin platformu dünya liglerinde transferlerde kullanılıyor

Dünyanın önde gelen futbol liglerindeki yüzlerce takım ve binlerce futbolcu hakkındaki güncel verilere, basit bir arayüze sahip platformdan ulaşmak mümkün mü? Boğaziçili iki öğrenci Furkan Yağız ve Umut Baran Zorlu bunu çoktan hayata geçirmeyi başardı.

Boğaziçili öğrencilerin platformu dünya liglerinde transferlerde kullanılıyor
23.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:09

"Comparisonator" platformu, günler sürecek oyuncu ve takım karşılaştırmalarını saniyeler içerisinde milyonlarca veri arasından çekip kullanıcıların karşısına getirebiliyor. Yaklaşık iki yıl önce kurulan platform şimdiden dünyanın önde gelen futbol kulüpleri tarafından transferlerde kullanılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Dreambu Kuluçka Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda Futbol Teknolojileri İnkübasyon Merkezi guttobizLAB'in de girişimlerinden biri olan "Comparisonator" platformu, Scouting Uzmanı Tarkan Batgün'ün öncülüğünde, Boğaziçili lisans öğrencileri Furkan Yağız ve Umut Baran Zorlu'nun yoğun emekleriyle yaklaşık iki yıl önce kuruldu. Ücretli üyelikle hizmet sunan platform, 271 dünya liginden binlerce sporcunun performansını tüm ayrıntılarıyla analiz ederek, kolay ve anlaşılır arayüzü sayesinde karşılaştırma imkanı veriyor.

Profesyonelleri hedefleyen platform şimdiden Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin yanı sıra, Fortuna Sittard, KV Mechelen ve Rapid Wien gibi Avrupalı takımlar tarafından da kullanılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi'nin sorularını yanıtlayan öğrencilerin hedefiyse dünyadaki transfer süreçlerini dönüştürmek ve ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunmak.

"ANINDA HER TÜRLÜ KARŞILAŞTIRMA MÜMKÜN"

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Umut Baran Zorlu, platformda takım ve oyuncu bazında ayrıntılı karşılaştırmaların mümkün olduğunu söylüyor. Kendini veri bilimi sevdalısı olarak tanımlayan Zorlu, Comparisonator ile yapılabilecek işlemleri şöyle anlatıyor:

"Platformda yaklaşık 4 bin takım ve bunların binlerce oyuncusunun güncel ve geçmiş yıllardaki performans verileri yer alıyor. Bu veriler sayesinde birkaç tıkla oyuncu ve takımlar arasında karşılaştırma yapmanız mümkün. Örneğin Sivasspor'da orta sahada forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın pas ve asist yüzdelerini, hatta 3. bölgeye yaptığı başarılı pasları gibi detaylı parametrelerini, sanal transfer özelliğimiz sayesinde Hollanda'nın Eredivisie liginde benzer mevkide oynayan futbolcular arasında görebilirsiniz. Aynı ligdeki sporcular için de benzer işlemleri yapabilir, lig süresince oyuncuların performanslarını ligin geri kalanıyla karşılaştırarak performans takibi ve rakip analizi yapabilirsiniz. Platformu diğer alternatiflerinden ayıran özelliği, saatler süren karşılaştırma analizlerini saniyeler içerisinde çıkarabilmemiz. Ayrıca veri analizinde uzman olmayan kullancılar da sade ve anlaşılır yapısı nedeniyle kolayca çıkarımlar yapabiliyor. Transfer süreçlerinde rol alan karar vericilerse takımlarının ihtiyaçlarını ve bunlara hitap eden oyuncuları tespit edebiliyor. Platformumuzla dünyadaki transfer süreçlerini dönüştürürken ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunmak istiyoruz."

"DÜNYA LİGLERİNDEKİ TRANSFERLERDE TERCİH EDİLİYORUZ"

Platformun bir diğer kurucusu Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Furkan Yağız ise yaklaşık 2 yıldır gece gündüz Comparisonator için çalıştıklarını dile getiriyor. Platformun hedef kitlesinin profesyoneller olduğunu belirten Yağız, "Türkiye'nin önde gelen Scouting uzmanlarından Tarkan Batgün'ün öncülüğünde kurulan guttobizLAB'in bir girişimi olan platformumuz için yaklaşık 10 kişilik bir ekip ter döküyor.

Satış, pazarlama, destek ve işin Ar-Ge yönünü yürütmek için gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Profesyonelleri hedefliyoruz ve burada da saygın bir konuma gelmeyi başardık. İtalya, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi liglerdeki transferlerde profesyoneller tarafından platformumuz tercih ediliyor. Başarımız bu ülkelerin basınlarında da yer aldı. Şu anda ülkemizde ve dünyada birçok müşterimiz mevcut. Öncelikli hedefimiz Comparisonator kullanan kulüp sayısını olabildiğince artırmak. Bunun için durmaksızın kulüplerle toplantılar yapıyor ürünümüzü tanıtıyoruz. Twitter ve Instagram hesaplarımızda aktif olarak paylaşımlar yapıyor, analizler yayınlıyoruz. Şu an için hedef kitlemiz, kulüpler, menajerler ve scoutlar gibi profesyoneller olsa da, futbolla ilgilenen herkese ulaşmak istiyoruz. Taraftarların ve futbol meraklılarının kullanımı için özel bir platform üzerinde de çalışıyoruz" diye konuşuyor.

SÜPER LİG İÇİN VERİ TAHMİN OYUNU DA GELİŞTİRDİLER

Boğaziçi Üniversitesi DreamBU Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren girişimin bir diğer ürünü de "Scoutingame". Comparisonator'ün altyapısından faydalanarak Türkiye Süper Ligi için geliştirilen veri tahmin oyunu da öğrencilerin ifadesiyle "tüm hızıyla gelişmeyi sürdürürken, futbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyor." Ekip, futbolseverlerin her haftanın en başarılı oyuncularını tahmin ederek puan kazandıkları oyunu diğer dünya ligleri için geliştirmeyi gündemlerine aldıklarını da söylüyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuyla hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuyla hakaret ettiği anlar kamerada
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Volkan Bozkır Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Barış Yöş Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Boğaziçili öğrencilerin platformu dünya liglerinde transferlerde kullanılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:09:38. #1.15#
title