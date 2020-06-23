Boğaziçili öğrencilerin platformu dünya liglerinde transferlerde kullanılıyor Dünyanın önde gelen futbol liglerindeki yüzlerce takım ve binlerce futbolcu hakkındaki güncel verilere, basit bir arayüze sahip platformdan ulaşmak mümkün mü? Boğaziçili iki öğrenci Furkan Yağız ve Umut Baran Zorlu bunu çoktan hayata geçirmeyi başardı.

"Comparisonator" platformu, günler sürecek oyuncu ve takım karşılaştırmalarını saniyeler içerisinde milyonlarca veri arasından çekip kullanıcıların karşısına getirebiliyor. Yaklaşık iki yıl önce kurulan platform şimdiden dünyanın önde gelen futbol kulüpleri tarafından transferlerde kullanılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Dreambu Kuluçka Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda Futbol Teknolojileri İnkübasyon Merkezi guttobizLAB'in de girişimlerinden biri olan "Comparisonator" platformu, Scouting Uzmanı Tarkan Batgün'ün öncülüğünde, Boğaziçili lisans öğrencileri Furkan Yağız ve Umut Baran Zorlu'nun yoğun emekleriyle yaklaşık iki yıl önce kuruldu. Ücretli üyelikle hizmet sunan platform, 271 dünya liginden binlerce sporcunun performansını tüm ayrıntılarıyla analiz ederek, kolay ve anlaşılır arayüzü sayesinde karşılaştırma imkanı veriyor.

Profesyonelleri hedefleyen platform şimdiden Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin yanı sıra, Fortuna Sittard, KV Mechelen ve Rapid Wien gibi Avrupalı takımlar tarafından da kullanılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi'nin sorularını yanıtlayan öğrencilerin hedefiyse dünyadaki transfer süreçlerini dönüştürmek ve ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunmak.

"ANINDA HER TÜRLÜ KARŞILAŞTIRMA MÜMKÜN"

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Umut Baran Zorlu, platformda takım ve oyuncu bazında ayrıntılı karşılaştırmaların mümkün olduğunu söylüyor. Kendini veri bilimi sevdalısı olarak tanımlayan Zorlu, Comparisonator ile yapılabilecek işlemleri şöyle anlatıyor:

"Platformda yaklaşık 4 bin takım ve bunların binlerce oyuncusunun güncel ve geçmiş yıllardaki performans verileri yer alıyor. Bu veriler sayesinde birkaç tıkla oyuncu ve takımlar arasında karşılaştırma yapmanız mümkün. Örneğin Sivasspor'da orta sahada forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın pas ve asist yüzdelerini, hatta 3. bölgeye yaptığı başarılı pasları gibi detaylı parametrelerini, sanal transfer özelliğimiz sayesinde Hollanda'nın Eredivisie liginde benzer mevkide oynayan futbolcular arasında görebilirsiniz. Aynı ligdeki sporcular için de benzer işlemleri yapabilir, lig süresince oyuncuların performanslarını ligin geri kalanıyla karşılaştırarak performans takibi ve rakip analizi yapabilirsiniz. Platformu diğer alternatiflerinden ayıran özelliği, saatler süren karşılaştırma analizlerini saniyeler içerisinde çıkarabilmemiz. Ayrıca veri analizinde uzman olmayan kullancılar da sade ve anlaşılır yapısı nedeniyle kolayca çıkarımlar yapabiliyor. Transfer süreçlerinde rol alan karar vericilerse takımlarının ihtiyaçlarını ve bunlara hitap eden oyuncuları tespit edebiliyor. Platformumuzla dünyadaki transfer süreçlerini dönüştürürken ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunmak istiyoruz."

"DÜNYA LİGLERİNDEKİ TRANSFERLERDE TERCİH EDİLİYORUZ"

Platformun bir diğer kurucusu Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Furkan Yağız ise yaklaşık 2 yıldır gece gündüz Comparisonator için çalıştıklarını dile getiriyor. Platformun hedef kitlesinin profesyoneller olduğunu belirten Yağız, "Türkiye'nin önde gelen Scouting uzmanlarından Tarkan Batgün'ün öncülüğünde kurulan guttobizLAB'in bir girişimi olan platformumuz için yaklaşık 10 kişilik bir ekip ter döküyor.

Satış, pazarlama, destek ve işin Ar-Ge yönünü yürütmek için gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Profesyonelleri hedefliyoruz ve burada da saygın bir konuma gelmeyi başardık. İtalya, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi liglerdeki transferlerde profesyoneller tarafından platformumuz tercih ediliyor. Başarımız bu ülkelerin basınlarında da yer aldı. Şu anda ülkemizde ve dünyada birçok müşterimiz mevcut. Öncelikli hedefimiz Comparisonator kullanan kulüp sayısını olabildiğince artırmak. Bunun için durmaksızın kulüplerle toplantılar yapıyor ürünümüzü tanıtıyoruz. Twitter ve Instagram hesaplarımızda aktif olarak paylaşımlar yapıyor, analizler yayınlıyoruz. Şu an için hedef kitlemiz, kulüpler, menajerler ve scoutlar gibi profesyoneller olsa da, futbolla ilgilenen herkese ulaşmak istiyoruz. Taraftarların ve futbol meraklılarının kullanımı için özel bir platform üzerinde de çalışıyoruz" diye konuşuyor.

SÜPER LİG İÇİN VERİ TAHMİN OYUNU DA GELİŞTİRDİLER

Boğaziçi Üniversitesi DreamBU Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren girişimin bir diğer ürünü de "Scoutingame". Comparisonator'ün altyapısından faydalanarak Türkiye Süper Ligi için geliştirilen veri tahmin oyunu da öğrencilerin ifadesiyle "tüm hızıyla gelişmeyi sürdürürken, futbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyor." Ekip, futbolseverlerin her haftanın en başarılı oyuncularını tahmin ederek puan kazandıkları oyunu diğer dünya ligleri için geliştirmeyi gündemlerine aldıklarını da söylüyor.

Kaynak: Bültenler