Boğaziçi Üniversitesi özel mi? Boğaziçi ücretli mi? Boğaziçi Üniversitesi'ni kim kurdu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi olmak üzere toplam dört fakülte bulunmaktadır. Peki, Boğaziçi Üniversitesi özel mi? Boğaziçi ücretli mi? Boğaziçi Üniversitesi'ni kim kurdu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizcedir. Bu yüzden yeni kazanan öğrencilerden belirli bir İngilizce bilgisine sahip olduklarını Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bir sınavla kanıtlamaları gerekir. Boğaziçi Üniversitesi özel mi? Boğaziçi ücretli mi? Boğaziçi Üniversitesi'ni kim kurdu?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Boğaziçi Üniversitesi özel mi, yoksa devlet mi? soruları gündemde. Boğaziçi Üniversitesi devlet üniversitesidir. Boğaziçi Üniversitesi ya da kısaca BOUN, İstanbul, Türkiye'deki bir devlet üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edilen üniversitelerden biri oldu. Örneğin; 2006, 2007 ve 2009 yıllarında, ÖSS'de tüm puan türlerinde en fazla tercih edilen üniversiteler kategorisinde 1. oldu. Times Higher Education'a göre en iyi 10 Türk üniversitesi sıralamasında 3. sıraya kadar yükseldi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ KİM KURDU?

16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından öncülü Robert Koleji kuruldu. Güney Kampüs, yüz yılı aşkın bir süre koleje bağlı olarak kullanıldıktan sonra üzerinde bağımsız bir üniversite kurulması için 10 Eylül 1971'de Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.